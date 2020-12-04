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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:22:25 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,20 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,73 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "Ak Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,1939052,20
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0446821,73
Ak Portföy Altın Fonu0,1033131,69
TEB Portföy Altın Fonu0,1090901,64
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8783801,63
Garanti Portföy Altın Fonu0,1284071,63
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1806751,62
Fiba Portföy Altın Fonu0,0383181,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0650571,62
İş Portföy Altın Fonu0,0503361,62

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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