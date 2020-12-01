  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:14:42 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,00 ile "Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fon", yüzde 0,35 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,31 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6541821,00
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0429700,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu134,6484290,31
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252360,27
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0271340,23
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0371690,22
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,5983410,21
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0286550,17
Aura Portföy Değ. Fon0,7618400,12
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,7082950,10

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıza Çalımbay'dan hakemlere Galatasaray çağrısı
Spor

Rıza Çalımbay'dan hakemlere Galatasaray çağrısı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçı sonrasında hakemlere tepki gösterip, Galatasaray'dan korkmayın mesajı verdi...
Türk gemisine küstah saldırı
Gündem

Türk gemisine küstah saldırı

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı açıklandı.
Türkiye ile Rusya imzaladı
Dünya

Türkiye ile Rusya imzaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk-Rus Ortak Merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara ilişkin mutabakatın imzalandığını du..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay