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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-13 13:45:50 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,05 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,99 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008299 1,90
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,080412 1,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064181 0,99
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,091042 0,60
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,008886 0,52
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,410717 0,41
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 26,873250 0,36
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,072066 0,35
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 106,067012 0,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,047905 0,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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