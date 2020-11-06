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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-06 14:18:44 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,83 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 3,12 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,61 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 43,943326 3,83
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,115966 3,12
Tacirler Portföy Değ. Fon 3,009774 2,61
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,010199 2,55
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 15,222191 2,47
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 142,242312 2,44
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,039171 2,41
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,042029 2,41
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,086604 2,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,120987 2,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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