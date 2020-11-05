  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:19:46 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,25 ile "Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.", yüzde 3,88 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 3,18 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,038249 4,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 138,850755 3,88
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,261415 3,18
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,910357 3,15
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,084611 3,11
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,295175 2,75
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,350159 2,72
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,022857 2,65
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009628 2,60
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,933302 2,50

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu
Dünya

Tüm dünyaya rezil oldular! Zoru görünce etekleri tutuştu

Ermenistan medyasında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Rudik Martirosyan, Çalışma ve İskan Birinci Bakan Yardımcısı ile Kentsel..
Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira
Medya

Mezarında da rahat bırakmadılar! AK Partili Burhan Kuzu'ya çirkin iftira

Kindar sol zihniyet, mezarında bile rahatlık vermediği AK Partili merhum Burhan Kuzu'ya çirkin iftiralarda bulundu.
Biden'dan 'zafer' açıklaması
Dünya

Biden'dan 'zafer' açıklaması

ABD yeni başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı seçimlerde nefesle tutuldu. Trump oylarda hile vurgusu yapark..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay