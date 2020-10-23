En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,68 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fonu", yüzde 2,29 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,88 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035795 2,68 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,119581 2,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,067066 1,88 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 759,356653 1,57 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009217 1,20 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,099583 0,42 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,227103 0,40 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040055 0,37 Garanti Portföy Altın Fonu 0,133457 0,36 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067770 0,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

