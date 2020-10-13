En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,92 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,90 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,210969
|2,13
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,199990
|1,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,341998
|1,90
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,092617
|1,89
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,117412
|1,87
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,908981
|1,86
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,106240
|1,83
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,647546
|1,82
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,179938
|1,79
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,087453
|1,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)