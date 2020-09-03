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Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-03 15:13:36 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu", yüzde 1,58 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon" ve yüzde 1,54 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,096576 1,70
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,031828 1,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 125,753169 1,54
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,035953 1,53
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,911749 1,47
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044233 1,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,061109 1,18
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,034704 1,16
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108346 1,10
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104184 1,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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