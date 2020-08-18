En fazla kazandıran yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,81 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,75 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,66 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,070803
|1,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|41,550379
|1,75
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|46,926268
|1,66
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009474
|1,61
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,962307
|1,40
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078227
|1,32
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,929431
|1,31
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039987
|1,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|116,652955
|1,28
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,034672
|1,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)