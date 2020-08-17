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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:42:51 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" ve yüzde 0,96 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,382672 1,13
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,060999 0,98
HSBC Portföy Altın Fonu 3,889949 0,96
İş Portföy Altın Fonu 0,050159 0,95
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,184456 0,95
Deniz Port. Altın Fonu 0,055847 0,94
Fiba Portföy Altın Fonu 0,038316 0,94
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065035 0,93
Garanti Portföy Altın Fonu 0,127676 0,92
Ak Portföy Altın Fonu 0,102988 0,91

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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