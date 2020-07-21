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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:50:23 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,61 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,47 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,38 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,064387 2,61
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,464261 2,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 28,417496 2,38
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 107,181571 2,38
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,031358 1,76
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,934810 1,73
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,322951 1,46
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,706983 1,32
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,270032 1,29
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 85,210240 1,20

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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