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Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:45:11 -
En fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,27 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 3,25 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 3,14 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,877951 3,27
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,009000 3,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,410672 3,14
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 0,950251 3,08
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025189 2,81
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,279756 2,57
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033355 2,54
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,390324 2,44
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028840 2,30
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,161406 2,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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