En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,02 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015736 1,02 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015763 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015276 0,92 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015636 0,88 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033986 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015230 0,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.His. Sen. EYF 0,053204 0,83 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,015850 0,83 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015398 0,83 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,016104 0,82





(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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