En fazla kazandıran BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,88 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015372 1,90 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015314 1,88 Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF 0,033165 1,77 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016466 1,70 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015258 1,60 BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF 0,015522 1,54 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014876 1,54 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016201 1,51 Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF 0,015572 1,45 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015739 1,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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