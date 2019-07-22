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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" oldu

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,88 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0153721,90
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0153141,88
Garanti Em. Hay. Uzun Vad.K.B.A. EYF0,0331651,77
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0164661,70
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0152581,60
BNP Paribas Cardif Em. KatkıEYF0,0155221,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0148761,54
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0162011,51
Cigna Finans Em. ve Hay. KatkıEYF0,0155721,45
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0157391,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
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