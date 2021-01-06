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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:08:09 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,33 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,09 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0541521,45
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0447301,33
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0160221,09
NN Hay. Em. Altın EYF0,0299901,06
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0484031,06
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0497421,05
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0473171,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0483281,05
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0532311,04
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0452401,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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