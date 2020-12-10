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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-10 14:25:07 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 1,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,40 ile "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0851551,66
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0761811,49
VEM Hisse Senedi EYF0,0969301,40
ZEM Hisse Senedi EYF0,0257361,39
HEM Hisse Senedi EYF0,0248151,39
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1267041,38
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0191751,28
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1062981,21
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1421941,19
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0322551,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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