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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:22:57 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF", yüzde 0,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,63 ile "HEM Katılım Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,0225590,96
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0466960,67
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0282460,63
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0456830,63
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0263450,55
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Değ. EYF0,0736800,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0734950,51
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0340460,47
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1224970,45
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0186100,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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