En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 3,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 3,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,048303 3,72 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,046297 3,60 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,029048 3,48 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,031246 3,37 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,023694 3,35 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,092371 3,34 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,092063 3,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,159089 3,33 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,082051 3,24 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,040924 3,21

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)