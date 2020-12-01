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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:17:12 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,38 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 0,34 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0976490,38
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0940910,34
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0556590,21
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0147340,12
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1020360,09
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0908940,08
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0745310,06
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0519200,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0259430,05
Fiba Em. ve Hay. Temkinli Değ. EYF0,0201980,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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