En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,00 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,17 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,91 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,044369 3,00 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,045197 2,17 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105174 1,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,144728 1,76 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,080667 1,76 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,163928 1,75 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,076375 1,75 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,126052 1,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,090024 1,61 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,090255 1,61

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)