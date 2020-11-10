En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,62 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF", yüzde 4,16 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,82 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,024829 4,62 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,026987 4,16 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,022128 3,82 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,084546 3,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,084337 3,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,146821 3,49 VEM Hisse Senedi EYF 0,087282 3,46 ZEM Hisse Senedi EYF 0,023183 3,44 HEM Hisse Senedi EYF 0,022353 3,44 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,067094 3,40

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

