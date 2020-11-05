En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,56 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,31 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,040968 3,36 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,040681 2,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,126404 2,31 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,178829 2,31 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,099760 2,26 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,043138 2,23 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021442 2,05 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030844 2,04 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096556 1,85 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,052106 1,81

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

