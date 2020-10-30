  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:51:48 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,32 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,29 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067841 0,60
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,032908 0,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014975 0,29
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053910 0,09
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,074987 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,023381 0,06
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013014 0,06
VEM Temkinli Değişken EYF 0,029430 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,070256 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,024519 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon
Gündem

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon

Charlie Hebdo'nun alçak hakaretleri gündemdeyken sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı. ..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay