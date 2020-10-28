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Ekonomi En fazla kazandıran BES fonları
Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:00:23 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,39 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,58 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067439 3,39
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,096366 1,58
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,040893 1,49
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090401 1,39
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048395 1,34
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,120275 1,34
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096826 1,32
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,040971 1,32
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,099230 1,31
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093124 1,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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