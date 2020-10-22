En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,16 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,71 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,67 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069266 1,16 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051251 0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,036013 0,67 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019762 0,40 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019374 0,39 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,026720 0,37 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019637 0,37 MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020018 0,37 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019618 0,34 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019312 0,34

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

