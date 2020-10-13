En fazla kazandıran BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,96 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,038957
|2,14
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019950
|1,96
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,042118
|1,65
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,072296
|1,49
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,098440
|1,47
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,092418
|1,21
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,123816
|1,21
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,063533
|1,20
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031353
|1,18
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,021766
|1,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)