En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,14 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,96 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" ve yüzde 1,65 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,038957 2,14 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019950 1,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,042118 1,65 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,072296 1,49 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,098440 1,47 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,092418 1,21 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,123816 1,21 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,063533 1,20 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,031353 1,18 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,021766 1,16

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

