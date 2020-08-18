En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,88 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,74 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,085116 1,05 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,025868 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,075170 0,74 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075199 0,74 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,025610 0,71 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,130619 0,67 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049671 0,62 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,084367 0,61 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,113069 0,61 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,059037 0,59

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

