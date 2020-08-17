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Ekonomi

En fazla kazandıran BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:47:03 -
En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,96 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,95 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049363 0,97
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,030188 0,96
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029934 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049754 0,95
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051196 0,95
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048097 0,95
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049113 0,95
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047525 0,95
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015178 0,94
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048248 0,94

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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