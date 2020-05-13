En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,53 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,017020 2,92 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024491 2,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,032216 2,53 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,061019 2,47 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035863 2,34 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,025179 2,32 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,030334 2,16 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018478 2,10 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072272 2,09 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019113 2,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

