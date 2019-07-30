En fazla kaybettiren yatırım fonları
Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 0,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu” oldu30 Temmuz 2019 Salı 14:16
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,84 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,81 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,80 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu
|69,522914
|-0,84
|İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,021377
|-0,81
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|19,443758
|-0,80
|Azimut PYŞ Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,024860
|-0,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063476
|-0,75
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu
|0,036257
|-0,73
|Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu
|0,073044
|-0,72
|Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023425
|-0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF FonSepeti Fonu
|0,029854
|-0,61
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,979059
|-0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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