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En fazla kaybettiren yatırım fonları

Günün en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,71 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu” oldu

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,71 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 1,60 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,52 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek.Sek. His. Sen. Fonu68,419351-1,71
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,062465-1,60
İş Portföy Emtia Yab. BYF FonSepeti Fonu0,021646-1,52
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab.His. Sen. Fonu0,026660-1,33
Yapı Kredi Port. Yab. FonSepeti Fonu0,055185-1,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab.His. Sen. Fonu0,035823-1,29
Ak Portföy Yab. His. Sen.Fonu0,072535-1,28
Garanti Portföy Yab.(Glş.Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,023653-1,24
Ak Portföy Avrupa Yab. His.Sen. Fonu0,040444-1,04
Taaleri Portföy Yab. Borç.Araç. Fonu2,360791-1,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:15
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