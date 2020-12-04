En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,19 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu”, yüzde 1,06 ile "Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593673
|-1,19
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,835184
|-1,06
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|106,129389
|-1,02
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|743,369624
|-0,98
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,236063
|-0,86
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101914
|-0,60
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051637
|-0,60
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|176,512559
|-0,59
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,773166
|-0,50
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,256783
|-0,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)