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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:41:20 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,39 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, "Global Md Portföy Katılım Fonu" ve yüzde 0,29 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009909-0,39
Global Md Portföy Katılım Fonu1,010315-0,39
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,602119-0,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,846386-0,20
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238508-0,17
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,705384-0,17
Aura Portföy Değ. Fon0,760645-0,16
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,792188-0,11
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,038769-0,09
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,258162-0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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