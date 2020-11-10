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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:14:07 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 9,26 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 8,49 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 8,04 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,135824 -9,26
QNB Finans Portföy Altın BYF 43,268439 -8,49
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,088320 -8,04
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,082426 -5,13
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,046423 -5,09
HSBC Portföy Altın Fonu 4,227319 -4,94
Gedik Portföy Altın Fon 1,073969 -4,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 136,444703 -4,77
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 781,562817 -4,62
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F. 0,037611 -4,49

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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