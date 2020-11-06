En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,11 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 0,21 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF" ve yüzde 0,10 ile "Global Md Portföy Katılım Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009521
|-1,11
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,288437
|-0,21
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,014836
|-0,10
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|807,686299
|-0,10
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,032579
|-0,06
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,020240
|-0,04
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,027296
|-0,03
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,251077
|-0,03
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,049225
|-0,03
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,511707
|-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)