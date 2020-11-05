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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:19:46 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,30 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF”, yüzde 0,83 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,58 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 42,320649 -1,30
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 97,234783 -0,83
QNB Finans Portföy Altın BYF 45,541879 -0,58
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041997 -0,57
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,082744 -0,53
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,594549 -0,31
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 808,463153 -0,23
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,072091 -0,22
HSBC Portföy Altın Fonu 4,295766 -0,20
Gedik Portföy Altın Fon 1,092078 -0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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