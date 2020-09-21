En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,93 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu”, yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|115,712122
|-0,93
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,092316
|-0,86
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,035283
|-0,81
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,072718
|-0,80
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,032097
|-0,71
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042198
|-0,67
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,133273
|-0,59
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,396563
|-0,50
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,719565
|-0,43
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,818061
|-0,43
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)