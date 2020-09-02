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Ekonomi En fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-02 14:57:23 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,43 ile "Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu”, yüzde 0,58 ile "Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu" ve yüzde 0,45 ile "Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,618586 -1,43
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,019083 -0,58
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,020381 -0,45
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,877479 -0,27
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008888 -0,21
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,033604 -0,19
İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054225 -0,18
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,015059 -0,15
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,097938 -0,10
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 39,884764 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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