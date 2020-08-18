En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,30 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)”, yüzde 1,23 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,00 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,850136
|-1,30
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,306777
|-1,23
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027732
|-1,00
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,035800
|-0,90
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,357837
|-0,56
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,706032
|-0,43
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,558343
|-0,37
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030512
|-0,37
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,119811
|-0,32
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,115684
|-0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)