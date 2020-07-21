En fazla kaybettiren yatırım fonları
İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,43 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)”, yüzde 0,32 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,24 ile "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,043113
|-0,43
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020193
|-0,32
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,047280
|-0,24
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,094177
|-0,20
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,357813
|-0,17
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,061984
|-0,14
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,033251
|-0,12
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045454
|-0,11
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,088737
|-0,10
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,721957
|-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)