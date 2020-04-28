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Ekonomi

En fazla kaybettiren yatırım fonları

2020-04-28 14:50:53 -
En fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 8,30 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu”, yüzde 3,71 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,70 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,005191 -8,30
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016763 -3,71
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035215 -0,70
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,033265 -0,67
Deniz Port. Altın Fonu 0,047405 -0,58
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,055048 -0,58
İş Portföy Altın Fonu 0,042383 -0,58
TEB Portföy Altın Fonu 0,092773 -0,58
HSBC Portföy Altın Fonu 3,291477 -0,58
Fiba Portföy Altın Fonu 0,032501 -0,58

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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