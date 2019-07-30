En fazla kaybettiren BES fonları BES fonları arasında günün en fazla kaybettireni yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,07 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,59 le "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C.Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037959 -1,07 Anadolu Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,065339 -0,60 AvivaSA Em. ve Hay. BricÜlkeleri Yab. Değ. EYF 0,032519 -0,59 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109642 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port.K.D.B.A. EYF 0,036861 -0,57 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,027073 -0,57 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060496 -0,57 Allianz Hayat Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,062624 -0,56 BNP Paribas Cardif Em. İki.K.D.B.A. EYF 0,065739 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr.EYF 0,074363 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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