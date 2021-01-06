En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078938
|-1,51
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101338
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,181611
|-0,94
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054910
|-0,92
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051235
|-0,91
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128357
|-0,83
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038506
|-0,80
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026731
|-0,79
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032149
|-0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,112428
|-0,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)