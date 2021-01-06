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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:08:59 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,51 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,078938-1,51
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,101338-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,181611-0,94
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,054910-0,92
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051235-0,91
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,128357-0,83
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038506-0,80
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026731-0,79
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032149-0,58
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,112428-0,52

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)


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