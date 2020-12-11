En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 0,76 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 0,75 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101993
|-0,77
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,033008
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182952
|-0,75
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,129049
|-0,71
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045951
|-0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048740
|-0,65
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049742
|-0,63
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015172
|-0,60
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053700
|-0,58
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051836
|-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)