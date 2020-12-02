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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:43:00 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,15 ile "ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF", "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020715-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,030819-0,15
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020971-0,13
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,051851-0,13
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF0,011094-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,081305-0,12
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,042818-0,11
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,070329-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,062707-0,10
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,077991-0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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