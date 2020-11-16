En fazla kaybettiren BES fonları
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,27 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,89 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,87 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,046772
|-3,27
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064209
|-1,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,013720
|-1,87
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028294
|-1,86
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,090369
|-1,78
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,040780
|-1,77
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071447
|-1,72
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,108411
|-1,70
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,121167
|-1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,137582
|-1,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)