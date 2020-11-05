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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:25:51 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,79 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,11 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,10 ile "HEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068004 -0,79
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055496 -0,11
HEM Altın Katılım EYF 0,033752 -0,10
VEM Altın Katılım EYF 0,057430 -0,10
ZEM Altın Katılım EYF 0,055122 -0,10
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016862 -0,09
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050636 -0,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052451 -0,09
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,059297 -0,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053650 -0,09

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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