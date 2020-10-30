  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:51:48 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,97 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,55 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,54 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,038971 -2,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077112 -2,55
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077274 -2,54
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,066203 -2,38
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061276 -2,38
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,125122 -2,36
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,142130 -2,36
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,125462 -2,36
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,109281 -2,35
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018865 -2,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür
Gündem

Erdoğan'ın çağrısının ardından Misvak'tan ilginç karikatür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız ürünlerine yönelik yaptığı boykot çağrısının ardından Misvak dergisinden ilginç bir karikatür ..
Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon
Gündem

Müslümanların sinir uçlarıyla oynuyorlar! 29 Ekim maskeli provokasyon

Charlie Hebdo'nun alçak hakaretleri gündemdeyken sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, asılan alimler üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı. ..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay