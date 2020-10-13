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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:14:41 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,51 ile "Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 0,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015920 -0,51
NN Hay. Em. Altın EYF 0,031473 -0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052308 -0,50
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050685 -0,49
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,049570 -0,49
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050605 -0,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016794 -0,48
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013580 -0,47
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051650 -0,46
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,029001 -0,43

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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