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Ekonomi En fazla kaybettiren BES fonları
Ekonomi

En fazla kaybettiren BES fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-21 14:48:34 -
En fazla kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,31 ile "AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,61 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,40 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037480 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036507 -0,61
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020503 -0,40
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,029530 -0,39
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067151 -0,29
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048253 -0,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,032976 -0,24
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019434 -0,23
Allianz Hayat Em. Stand. EYF 0,017763 -0,22
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,017410 -0,22

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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